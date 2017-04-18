Artvin'de, "Kore Kültür Günü" etkinlikleri düzenlenecek.



Güney Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılının Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümü olduğu ifade edildi.



Bu kapsamda Türkiye'nin birçok yerinde Kore Kültür Günü düzenlediğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Artvin'de 19 Nisan Çarşamba Kore Kültür Günü, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dongwoo Cho'nun katılımıyla Artvin Çoruh Üniversitesi işbirliği ile Artvin'de Kore Kültür Günü düzenlenecektir. Saat 13.00-20.00'da Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kore filmi gösterimi, Kore-Türkiye ilişkileri semineri, Kore'de eğitim ve Korece tanıtım seminerleri, Kore'de turizm semineri, Kore turizm ve Kore savaşı fotoğrafları sergisi, Kore geleneksel kıyafeti giyip fotoğraf çekimi ve Kore profesyonel sanatçıların Kore geleneksel müziği konseri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecektir."



Tüm programların ve konserin ücretsiz olduğu ifade edilen açıklamada, tüm Artvinliler etkinliklere ve konsere davet edildi.