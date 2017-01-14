Artvin'de Kaybolan Yaşlı Kadını Arama Çalışmaları

Artvin'de kaybolan alzaymır hastası 74 yaşındaki Mine Cebir'in arama çalışmaları sürüyor.



Borçka ilçesine bağlı Taraklı Köyünde ailesiyle birlikte yaşayan Cebir, 2 gün önce kayboldu. Yaşlı kadından haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.



Bunun üzerine Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede arama çalışma başlattı.



Artvin Valisi Ömer Doğanay, ilçeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Ertuğrul Örnek ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın'ın da eşlik ettiği Doğanay, yürütülen arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Vali Doğanay'ın isteği doğrultusunda, çeşitli illerden 5 kişilik arama kurtarma ekibi ile kadavra ve iz sürme köpeğinin de yarın çalışmalara katılacağı öğrenildi.