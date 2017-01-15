Artvin'in Borçka ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadının cesedi dere içinde bulundu.
Taraklı köyünde kendisinden 3 gündür haber alınamayan 74 yaşındaki alzaymır hastası Mine Cebir'i bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri, dedektör köpeklerin yardımıyla arama çalışması başlattı.
Ekipler, yaşlı kadını, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dere içinde ölü buldu.
Kıyıya çıkarılan Cebir'in cesedi, savcı incelemesinin ardından otopsiye gönderilecek.
Borçka ilçesine bağlı Taraklı köyünde ailesiyle yaşayan Cebir, 3 gün önce kaybolmuştu. Yaşlı kadından haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
Artvin'de Kaybolan Alzaymır Hastasının Cesedi Bulundu
Artvin'in Borçka ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadının cesedi dere içinde bulundu.
Artvin'in Borçka ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadının cesedi dere içinde bulundu.
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