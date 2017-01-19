Artvin'de Kan Bağışı Kampanyası

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Türk Kızılayı "Kan Hayat Kurtarır" kampanyası kapsamında belediye binası önünde kurulan stantta kan bağışında bulundu.



Kan bağışı kampanyasına eşi Hacer Kocatepe ile birlikte katılan Başkan Kocatepe, yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine değindi.



Kan bağışının hayati önem taşıdığını aktaran Kocatepe, şunları kaydetti:



"Kan bağışını bir ibadet gibi düşünmeliyiz. Kan her zaman lazım. Dünya üzerinde kan ulaşmadığı için hayatını kaybeden 100 binlerce insan var. Biz de belediye çalışanlarımızla birlikte, bir duyarlılık oluşsun hem de ihtiyacı olan insanlar için faydalı olsun diye böyle güzel bir çalışmaya imza attık. Umut ediyoruz ki bu duyarlılık hem şehrimizde hem de ülke genelinde devam eder. İnşallah bu kanlar ihtiyacı olan insanlara şifa olur ve hem bizim hem de toplumun daha sağlıklı olmasına vesile olur."