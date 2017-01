Artvin'de Kalandar Geleneği Asırlardır Devam Ediyor

Artvin merkeze bağlı Tütüncüler Köyü asırlardır sürdürdükleri Kalandar (Rumi yılbaşı) kutlaması geleneğini nesilden nesile aktarıyor.



Tütüncüler Köyü'nün yıllarca sürdürmeyi başardığı eski yılbaşı etkinliği Tütüncüler Kültür-Sanat ve Spor Kulübü Derneği'nin organizasyonu ile gerçekleşti. Her yıl Ocak ayının 13'ünü 14'üne bağlayan gece hazırladıkları eski yılbaşı etkinlikleriyle bir araya gelen Tütüncüler köyü sakinleri bu yıl da yoğun bir katılım ile geleneklerini devam ettirdi.



7'den 70'e herkesin katıldığı etkinlikte köyün gençlerinden biri kız kılığına giriyor. Arkasında koyun postları olan bir gurup genç ise kızın abisi rolünde. Kızın abilerinin yöredeki adı ise keşiş. Temsili 1 jandarmanın da bulunduğu bu etkinlikte, ayrıca doktor ve bir de isteyiciler var.



Sırayla köyde her kapının önünde horon halkası kuran köy sakinleri 'Yıl başıdır yıl başı' şeklinde türkü söyleyerek ufak bir gösteri yapıyor. Ardından isteyiciler evin kapısını çalarak içeriden ikram edilen hediyeleri alıyor. Tabi eğlence bununla bitmiyor. Hemen her köşede kızı kaçırmak için bekleyenler kaçırma girişiminde bulunuyor. Balkonlardan uzatılan ipler, kızı keşişlere belli etmeden kolundan çekerek kaçırmaya çalışma girişimleri görenleri kendilerine hayran bıraksa da, eli sopalı keşişler olaya müdahale ederek kızı kimselere vermiyor. Her ne kadar girişimde bulunanlar ufak darbeler alsa da eğlencede kimse yediği darbelere bakmıyor.



Konuyla ilgili konuşan köy sakinlerinden İsmail Altıntaş "50 küsür yaşındayım. Bu geleneği bizden önceki büyüklerimiz bize aktardılar biz de bizden sonraki nesillere aynı şekilde aktarabilmek için, geleneğimizi yaşatmak için çalışıyoruz" derken, 66 yaşındaki köy sakini Yusuf Kılınç ise eskiden oynadıkları bu eğlenceli oyunun şimdi seyircisi olduklarını dile getirerek "Bizim zamanımızda aynı şey yapılıyordu, şimdi biz biraz yaşlandık gençlere devrettik, aynı bizim yaptıklarımızı onlarda yapıyorlar. Bizde peşlerinde seyirci olarak geziyoruz" ifadelerini kullandı.



200 hanelik Tütüncüler Köyü'nün muhtarı Hasan Cin ise yaptığı açıklamada "Yaptığımız yılbaşı eski yılbaşıdır. Bütün insanlar bir araya gelerek etkinliğimizi sürdürüyoruz. Bir hafta sonra da kaynaşma havasında yemekli bir program düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN