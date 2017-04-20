Artvin'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başta kaçakçılık olmak üzere yasa dışı faaliyetlerin önlemesi amacıyla 10-19 Nisan tarihlerinde 12 uygulama gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, müdahale edilen olaylarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 8 bin 486 paket sigara, 215 litre içki, 3 otomobil, 3 uyuşturucu hap ile 3 enjektör ele geçirildiği kaydedildi.



Olaylarla ilgisi bulunan kişiler hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.