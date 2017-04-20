Artvin'de Kaçakçılıkla Mücadele
Artvin'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Artvin'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başta kaçakçılık olmak üzere yasa dışı faaliyetlerin önlemesi amacıyla 10-19 Nisan tarihlerinde 12 uygulama gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, müdahale edilen olaylarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 8 bin 486 paket sigara, 215 litre içki, 3 otomobil, 3 uyuşturucu hap ile 3 enjektör ele geçirildiği kaydedildi.
Olaylarla ilgisi bulunan kişiler hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.