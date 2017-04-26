Artvin'de Kaçakçılık Operasyonları

Artvin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 2 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara, 42 litre alkollü içki, 28 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başta kaçakçılık olmak üzere yasa dışı faaliyetlerin önlemesi amacıyla 19-26 Nisan tarihleri arasında 8 ayrı uygulama yapıldığı ifade edildi.



Müdahale edilen olaylarda, gümrük kaçağı 2 bin 640 paket sigara, 42 litre alkollü içki, 28 uyuşturucu hap ile 1 enjektör ele geçirildiği ve söz konusu olaylarla ilgisi bulunanlar hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.