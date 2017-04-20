Artvin'de Kaçakçılık Operasyonları

Artvin'de güvenlik güçleri tarafından çok sayıda kaçakçılık olayına müdahale edildiği bildirildi.



Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başta kaçakçılık olmak üzere yasa dışı faaliyetlerin önlemesi amacıyla 10-19 Nisan tarihleri arasında 12 ayrı uygulama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, müdahale edilen olaylarda, gümrük kaçağı 8 bin 486 paket sigara, 215 litre alkollü içki, 3 adet otomobil, 3 adet uyuşturucu hap ile 3 adet enjektör ele geçirildiği kaydedildi.



Ayrıca, söz konusu olaylarla ilgisi bulunanlar hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ARTVİN