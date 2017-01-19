Artvin'de Kaçakçılık Operasyonları

Hopa ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 966 paket sigara, 65 litre içki, 256 cep telefonu, 153 elektronik sigara ile bir otomobil ele geçirildi.



Hopa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği personelince Kemalpaşa beldesinde, 1-17 Ocak arasında uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.



Çalışmalar kapsamında, Gürcistan'dan Türkiye'ye kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen 3 bin 966 paket sigara, 65 şişe içki, 256 cep telefonu, 153 elektronik sigara ile gümrüğü yanıltıcı işlemle ülkeye sokulan otomobil ele geçirildi.



Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemelere el konulurken olaylarla ilgili 2'si Gürcistan uyruklu olmak üzere 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.