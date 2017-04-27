Artvin'de İl Özel İdaresinin Çalışmaları Görüşüldü

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin mevcut makine parkı, faaliyet ve çalışmaları konulu toplantı düzenlendi.



Artvin Valisi Ömer Doğanay başkanlığında valilikte düzenlenen toplantıya, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Dilberoğlu, Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı, İl Genel Meclis üyeleri, Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı Destek Hizmetleri Müdürü Yusuf Suat Sevinç ve teknik personel katıldı.





İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı Destek Hizmetleri Müdürü Yusuf Suat Sevinç, kurumun makine parkı ve ilçelere dağıtımı hakkında bilgi verdi.



Toplantıda, İl Özel İdare Genel Sekreterliğinin mevcut makine parkı ve ilgili ihtiyaçlar, sorunlar ve 2017 yılı çalışmaları hakkında görüş ve öneriler de görüşüldü.