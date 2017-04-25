Artvin'de, "Hat, Tezhip, Ebru" Sergisi Açıldı

Artvin'de, "Hat, Tezhip, Ebru" sergisi organize edildi.



Artvin Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından okulun salonunda düzenlenen serginin açılışına Vali Ömer Doğanay, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Doğanay, burada yaptığı konuşmada, hat sanatının yüz yıllardır bu coğrafyada icra edildiğini belirterek, "Hat, öğrenilmesi emek isteyen ama bir defa başlanıldığında tarihe iz bırakılabilen bir sanattır." dedi.



Yaklaşık 150 çalışmanın yer aldığı sergi, bir hafta ziyarete açık kalacak.