Artvin'de Geleneksel Boğa Güreşleri Devam Ediyor

Artvin'de bahar aylarında başlayan ve yaz boyunca devam eden, bölge insanının vazgeçilmezi boğa güreşleri hız kesmeden devam ediyor. Yaylalara çıkmadan önce boğaları bir araya getirerek yarıştırıp en güçlüyü seçmek amacıyla asırlardan beri süre gelen boğa güreşleri geleneğini sürdüren köylerden biri de Artvin'in Sarıbudak köyü (Melo).



Sarıbudak köyünde, Artvin ve ilçelerinden gelen 70 adet boğa deste, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı, baş ve süper baş kategorilerinde yarıştı. Yarışmada dereceye giren boğalara 60 bin lira ödül dağıtıldı. Ayrıca Artvin'de kapalı tribünleri olan tek boğa güreşi arenası Melo Özden Bayraktar'da gerçekleşen güreşleri yaklaşık 3 bin biletli boğa sever izledi. Boğa güreşlerinde 4 saha hakemi olmak üzere yaklaşık 20 kişi de görev adı.



KADIN BOĞA SAHİBİ İLGİ ÇEKTİ Güreşlerde 6 yaşındaki 'Nişan' isimli boğasıyla birlikte arenaya çıkarak boğasını yönlendiren Şengül Turan kadınların da boğa yetiştiriciliği yapabileceğini izleyenlere kanıtladı. Turan, kendisinin küçük yaşatan beri hayvanlarla uğraştığını dile getirerek "Boğamla her gün özel ilgilenir onu ellimle beslerim. Onunla saatlerce konuşurum. Onu özel yetiştiriyorum. Her gün saatlerce konuşuyor ellerimle besliyorum. Onunla Kafkasör Festivali'ne de katılacağım" dedi.



BOĞA GÜREŞLERİ ASIRLARDIR SÜREN BİR GELENEK Sarıbudak Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme (Melolular) Derneği başkanı Murat Yazan, 10 yıldır geleneksel olarak boğa güreşleri festivalini düzenlediklerini dile getirerek"Bu gelenek 10 yıllık 20 yılık bir kültür değil. Boğa güreşleri Artvin'de asırlardan beri devam eden bir gelenek. Biz bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması için 10 yıldır bunu festival haline getirdik. İki yıldır da bunu ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kere yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



(Hasan Fehmi Demir / İHA)