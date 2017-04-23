Artvin'de Fırtınanın Devirdiği Ağaç Can Aldı

Artvin'i öğle saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağacın altına kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde saat 16.20 sıralarında fırtına nedeniyle kavak ağacı devrildi. Evlerinin bahçesinde çalışan 62 yaşındaki Şehrinaz İlbeyi ve 38 yaşındaki kızı Selvinur İlbeyi aşırı rüzgardan dolayı devrilen ağacın altında kaldı. Anne Şehrinaz İlbeyi olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Selvinur İlbeyi olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ARTVİN