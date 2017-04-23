Artvin'de Fırtına Can Aldı

ARTVİN'de öğlenden sonra etkili olan fırtınada devrilen ağacının altında kalan 62 yaşındaki Şehrinaz İlbeyi hayatını kaybetti. Yaralanan kızı 38 yaşındaki Selvinur İlbeyi hastanede tedavi altına alındı.



Olay merkeze bağlı Aşağı Maden Köyü'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Evinin bahçesinde çalışan Şehrinaz İlbeyi ve kızı Selvinur İlbeyi, aşırı rüzgar nedeniyle üzerlerine devrilen kavak ağacının altına kaldı. Şehrinaz İlbeyi, olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kızı Selvinur İlbeyi, gelen 112 Acil Servis ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - Artvin