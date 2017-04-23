Artvin'de Fırtına Can Aldı

Artvin'de fırtına sebebiyle ağaç devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı.



Merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde, öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına sonucu devrilen kavak ağacı, bu sırada bahçelerinde çalışan Şehrinaz ve kızı Selvinur İlbeyi'nin üzerine düştü.



Şehrinaz İlbeyi olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Selvinur İlbeyi yaralandı.



Selvinur İlbeyi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.