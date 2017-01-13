Artvin'de Fırıncılara Gramaj Denetimi

Artvin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki fırıncılara gramaj denetiminde bulundu.



Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin aldığı gramaj ve ücret tarifesi üzerine Zabıta ekipleri fırıncı esnafına gramaj denetimi yaptı. Artvin merkezde hizmet veren 16 fırıncı esnafını denetleyen Artvin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tartı, ölçü aletleri, ekmek gramajları, yeni fiyat tarifesi, ruhsat, temizliği kontrol ederek kurallara uymayanlar uyarıldı.



Ekiplerin kontrolü sonucunda fırıncı esnafının gramaj ve temizlik konusunda genel olarak bir sorun olmadığı bir iki esnafın fiyat tarifesi asması konusunda uyarıldığını ifade ederek Ocak ayı içerinse yine kontrollerinin devam edeceklerini bildirdi.



Yeni gramaj ve fiyat listesi Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 350 gr Ekmek 1,50 TL, 700 gr. ekmek 3,00 TL, 1000 gr. 4,00 TL, 1250 gr 5,00 TL, 1800 gr 7,00 TL olarak belirlendi. - ARTVİN