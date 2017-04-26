Artvin'de Fetö Operasyonu

Türkiye genelinde gerçekleşen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Artvin ili mahrem imam oldukları iddia edilen 10 şüpheli şahıstan 6'sının çeşitli soruşturma dosyaları kapsamında tutuklu olması nedeniyle,1 şahıs hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Hakkında arama ve yakalama kararı bulunan 1 kişi Trabzon'da, 1 şüpheli şahıs ise Artvin'de yakalandı. Firar olduğu tespit edilen 1 kişiyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor. - ARTVİN