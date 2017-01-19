Artvin'de Eylem Yasağı 5'inci Kez Uzatıldı

Cerattepe'de madencilik yapılması için, 'ÇED Olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan çevre davasının Rize İdare Mahkemesi'ndeki karar duruşması öncesi eylem yasağı alan Artvin Valiliği, süreyi 5. kez bir ay daha uzattı.



Cerattepe'de madencilik faaliyetiyle ilgili Rize İdare Mahkemesi'nde 19 Eylül'de yapılan karar duruşması öncesinde bir ay boyunca her türlü eyleme yasak getiren Artvin Valiliği, sona ermesi beklenen yasak süresinin, 5. kez bir ay daha uzatıldığını açıkladı.



Artvin Valiliği internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Artvin ili genelinde; 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m maddesi, 2911 sayılı kanunun 17'nci maddesi, 5442 sayılı kanunun 11. Maddesi hükmü uyarınca İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16/01/2017 tarihli ve 462 sayılı yazısı gereği alınan karar doğrultusunda, mevcut huzur ortamının devamı, kamu düzeninin bozulmaması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart, bildiri vb. türündeki tüm etkinlikler, bu etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi ile 17/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere 1 ay süreyle yasaklanmıştır." - ARTVİN