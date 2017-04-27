- Artvin'de Ensar Vakfı'nın programına protesto: 12 Gözaltı



ARTVİN - Ensar Vakfı Artvin Şubesi'nin Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Ramazan Kayan'ın 'Nebevi bir eylem davet' isimli programı kimliği belirsiz bir grup genç tarafından protesto edilmek istendi.

Kültür Merkezi'nde programın devam ettiği sırada, binanın kapısına gelen bir grup genç slogan atmaya başladı. İçeriye girmeye çalışan protestocu gruba polis müdahale etti. Protestocu grup kısa sürede etkisiz hale getirilerek protestocu gruptan 12 kişi gözaltına alındı.

(HFD-ÖS-Y)