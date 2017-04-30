Artvin'de Boğalar Güreşti

Artvin'de "10. Melo Boğa Güreşleri Festivali" yapıldı.



İl merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Sarıbudak (Melo) köyünde, Sarıbudak Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğince düzenlenen ve 2 gün süren festivalde, deste, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı, baş ve süper baş kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirildi.



Artvin ve ilçelerinden getirilen 70 boğanın Melo Özden Bayraktar arenasında mücadele ettiği güreşleri, yüzlerce kişi izledi.



Dördü saha hakemi olmak üzere 20 kişinin görev yaptığı güreşler sonunda kategorilerinde dereceye giren boğaların sahiplerine toplam 60 bin lira ödül dağıtıldı.



Öte yandan, güreşlerde 6 yaşındaki "Nişan" adlı boğasıyla arenaya çıkarak boğasını yönlendiren Şengül Turan, izleyicilerden alkış aldı.



Şengül Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların da boğa yetiştiriciliği yapabileceğini belirterek, kendisinin küçük yaştan beri hayvanlarla uğraştığını ve son yıllarda boğasıyla güreşlere katıldığını söyledi.



Boğasıyla her gün özel ilgilendiğini dile getiren Turan, "Onunla bir insan gibi saatlerce konuşuyorum. Onunla Kafkasör Festivali'ne de katılacağım. Boğam 2 yıldır alanlarda, onunla büyük zaferler kazanacağımdan şüphem yok." dedi.



Sarıbudak Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Murat Yazan ise 10 yıldır geleneksel olarak boğa güreşleri festivalini düzenlediklerini söyledi.



Boğa güreşlerinin Artvin kültüründe önemli yeri olduğuna dikkati çeken Yazan, "Bu gelenek 10 yıllık, 20 yılık bir kültür değil. Boğa güreşleri Artvin'de asırlardan beri devam eden bir gelenek. Biz bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması için 10 yıldır festival haline getirdik. İki yıldır da bunu, ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kere yapıyoruz." diye konuştu.



Yazan, Melo arenasının yeni yapısıyla Artvin'in en modern alanlarından biri olduğunu kaydetti.