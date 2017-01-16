Artvin'de Bin 900 Rakımlı Köyde Tünel Müjdesi Horonla Kutlandı

Artvin'in Borçka ilçesindeki bin 900 rakımlı Camili (Macahel) köyüne verilen tünel müjdesi yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı.



Artvin'in Borçka ilçesinde Gürcistan sınırında bulunan bin 900 rakımlı Camili (Macahel) köyüne kış aylarında kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Geçitte yaşanan sıkıntılar nedeniyle köye verilen tünel müjdesi yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı. Sevinçlerini Macahel bölgesine çıkarak kutlamak isteyen köylülere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında "Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü verdiği Macahel Çok Sesli Yaşlılar Korusu ve Macahel Barış Halkoyunları ekipleri de katılınca renkli görüntüler oluştu. Yaklaşık 2 metreye ulaşan kar kalınlığının içini aşarak mini bir tünel girişi yapan köylüler horon eşliğinde tünel müjdesini kutladılar.



(ZA-ÖS-Y)



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