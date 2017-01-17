Artvin'de Arıcıların Sorunları Masaya Yatırılıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Artvin İl Müdürlüğü ile Artvin Ziraat Odası işbirliğinde, arıcıların sorunlarının tartışılacağı çalıştay öncesi bir toplantı düzenlendi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Artvin İl Müdürü Dursun Okur, 2 Şubat günü gerçekleştirilecek olan çalıştayın alt yapısını oluşturmak için bu toplantıyı düzenlediklerini belirterek, "2 Şubat 2017 tarihinde Artvin'de arıcılıkla ilgili çalıştayımızı gerçekleştireceğiz. Üç çalıştayımızın alt yapısını oluşturmak adına, şu anda 940 üyesi olan birliğimiz üyeleri ve birlik üyesi olmayan tüm arıcıları bu çalıştaya davet ederek, çalışmanın alt yapısını oluşturduk. Çünkü bu kadar insanı bir araya getirme imkanımız olmayabilir. Sayın valimizin sayın vekilimizin talimatları doğrultusunda bu toplantıyı yapmaya ihtiyaç duyduk. Amacımız arıcılarımızın sorunlarını masaya yatırmak ve bunların takibini yapmak. Kurumsal olarak nasıl faydamız olur buna bakmak" dedi.



Çoruh'un Artvin için büyük bir şans olduğunu kaydeden Okur, "Haziran 2016'dan beri Artvin ilinde görev yapmaktayım. Yine Artvin'de daha önceleri görev yaptım, Artvin'i iyi tanıyorum. Artvin'e makro seviyede baktığımız zaman, toprak olarak kısıtlı seviyede yaşıyoruz ama toprağımız yok diye yatacak halimiz de yok. O zaman mevcut imkanlarımızı en rantabl nasıl iletebiliriz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Burada Çoruh Nehri bize Allah'ın bir lütfudur. Buradaki sudan dolayı güzel şeyler oluyor şehrimizde, daha da olacaktır. Çalıştayın birincisi olarak yaptığımız su çalıştayının neticesi olarak, Artvin'in Borçka ilçesinden ada ülkesi Japonya'ya balık ihracatımız oldu" diye konuştu.



İl müdürünün konuşmasının ardından veteriner hekimin sunumu izlendi. Sonrasında ise arıcılar tek tek söz alarak çalıştayda konuşulması gereken sorunları dile getirdiler. - ARTVİN