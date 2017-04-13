Artvin'de 600 Fidanlık Meyve Ormanı Oluşturuldu

Artvin'de, belediye ve Artvin Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle meyve ormanı oluşturuldu.



Yeni Mahalle'de 20 dönümlük arazide oluşturulan orman için düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, kentte ilk kez meyve ormanı oluşturduklarını söyledi.



Bu gibi ormanların çoğalması gerektiğine işaret eden Kocatepe, "Yaban hayvanlarının beslendiği yegane yiyecek aslında bu tür meyvelerdir. Gün gelecek burada envai çeşit çiçeklerin açtığını da meyvelerin toplandığını da göreceğiz." dedi.



Artvin Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu ise orman köylülerine gelir getirici tür ağaçlandırma çalışması yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Şehrin çevresindeki orman arazisinde gelir getirici tür ağaçlandırması kapsamında, 10 çeşit meyve türü ile ağaçlandırma yapacağız. Burada hem yaşayan insanların meyveden yararlanmasını sağlayacak hem de kentsel peyzaja uygun yeşillendirme yapacağız. Buraya 600 meyve fidanı dikeceğiz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum."



Konuşmalar ardından hurma, ceviz, dut, muşmula, elma, armut gibi 10 farklı çeşitte 600 aşılı meyve fidanı toprakla buluşturuldu.





Fidan dikim törenine Orman İşletme Müdürü Yusuf Soysal, AK Parti Artvin İl Başkanı Erkan Balta, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başkanı Kurtul Özel, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.