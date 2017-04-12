Artvin'de 4 Gündür Kayıp Olan Epliepsi Hastası İşçiden Haber Alınamıyor

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin'de 4 gündür kayıp olan epilepsi hastası işçiyi arama çalışmalarını yerinde inceledi.



Artvin-Yusufeli karayolu güzergahı üzerindeki Kalburlu Köyü mevkisinde faaliyet gösteren bir yol yapım firmasında işçi olarak çalışan Kürşat Kalkan'dan (28), 8 Nisan sabah saatlerinden beri haber alınamamasının üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.



Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Deriner Barajı ve şantiye bölgesinde arama çalışmaları devam ederken, Vali Doğanay'da çalışmalara katılarak burada kaybolan vatandaşın babası Ahmet Kalkan ile görüştü. Vali Doğanay, şantiye sahasında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı, Merkez Jandarma Komutanı, Ordu Sualtı Polis Amiri, Erzurum AFAD Ekip sorumlusundan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Doğanay'a İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü eşlik etti.



Yapılan arama çalışmalarında 2 nehir botu, 1 sualtı kamerası, 1 hava görüntü aracı drone kamerası kullanıldı.



Arama kurtarma çalışmaları AFAD, jandarma, Ordu Deniz Polisi, Erzurum AFAD katkılarıyla sürdürülüyor. - ARTVİN