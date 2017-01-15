Artvin'de 3 Gündür Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

Artvin'in Borçka ilçesinde 3 gündür kayıp olan alzheimer hastası kadının cesedi dere içinde bulundu.



Edinilen bilgiye göre, ilçenin Taraklı Köyünde kendisinden 3 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki alzheimer hastası Mine Cebir'i bulmak için AFAD ve Jandarma ekipleri, dedektör köpeklerin yardımıyla arama çalışması başlattı. Ekipler, yaşlı kadını, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dere içinde ölü olarak buldu. Kıyıya çıkartılan Cebir'in cesedi, savcı incelemesinin ardından otopsiye gönderilecek. Borçka İlçesine bağlı Taraklı Köyünde ailesiyle yaşayan Cebir, 3 gün önce kaybolmuştu. Yaşlı kadından haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.



Öte yandan Artvin Valisi Ömer Doğanay, dün Taraklı köyüne giderek kaybolanın kadının arama çalışmalarını yerinde incelemişti. - ARTVİN