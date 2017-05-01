Artvin'de 1 Mayıs Kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta olduğu gibi Artvin'de de kutlandı.



Kutlamalar için Artvin merkezde bulunan Atapark önünde toplanan binlerce kişi, program öncesinde güvenlik güçleri tarafından trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi'nden flama ve hazırladıkları dövizlerle Halitpaşa Meydanı'na kadar yürüdü. Yöre halkı, Artvin Cerrattepe'de çıkartılması planlanan madene tepki göstermek amaçlı üzerinde 'Madene hayır' yazılı tişörtler ve atkılarla etkinliğe katıldı.



Halitpaşa Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe DİSK, KESK, CHP, ÖDP, Birleşik Haziran Hareketi, Halk Evleri ve 78'liler derneği destek verdi. Miting alanında DİSK adına konuşan Selim Bilgin, "Sendikacılık adına alkışçılık yapanlar, yalakalık yapanlar, kıdem tazminatına hayır demezlerse onları lanetliyorum onları Allah'a havale ediyorum" dedi.



Konuşmanın ardından program meydanda yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerle devam etti. - ARTVİN