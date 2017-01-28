Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Turhan'a Veda Programı

ARTVİN (AA) - Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan için veda programı düzenlendi.



Vali Ömer Doğanay, Tokat Başsavcılığına atanan Turhan için bir otelde organize edilen programda yaptığı konuşmada, Turhan'a hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.



Kamu görevinde iki önemli husus bulunduğunu belirten Doğanay, "Birincisi aldığımız görevi layıkıyla yapmanın huzuru, diğeri ise görev yaptığımız yerden ayrılırken hoş bir seda bırakmaktır. İşte bu iki önemli noktayı kıymetli kardeşimde görüyorum. Yolu ve bahtı açık olsun." dedi.



Turhan ise Artvin'e 2014'de atandığını anımsatarak, "Buraya ilk geldiğimde 'Artvin'in neyi meşhur?' diye sorulmuştu ben de 'insanı' demiştim. Hakikaten bu sözün doğru olduğunu bir kez daha burada yaşayarak anladım. Bundan sonra da inşallah sizin gibi güzel insanlarla karşılaşır ve çalışırım." diye konuştu.



Belediye Başkan Vekili Erkan Yazan, Vali Yardımcısı Ertuğrul Örnek, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Murat Yenikomşuoğlu, Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Baro Başkanı Ali Uğur Çağal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç ve diğer ilgililerin katıldığı programda, Vali Doğanay Turhan'a plaket sundu.