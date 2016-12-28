Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Mobilya Dekorasyon Atölyesi Açıldı

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Artvin Meslek Yüksekokulu bünyesinde mobilya dekorasyon atölyesi açıldı.



Seyitler Yerleşkesinde hizmete giren atölyenin açılışına, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Prof. Dr. Aydın Tufekçi, Prof. Dr. Abdulkuddüs Bingöl, Artvin Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bülent Sağlam ve çok sayıda davetli katıldı.



Artvin Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bülent Sağlam, yaptığı konuşmada, 22 programda 2 bin 363 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam edildiğini söyledi.



Yeni Mobilya Dekorasyon Atölyesi'nin, toplamda bin 500 metre kare kapalı alana sahip olduğunu belirten Sağlam, "Mobilya ve dekorasyon programı uygulama ve montaj hattı, makine programı uygulama atölyesi, öğretim elamanları odalarının bulunduğu yönetim katları, teknik ofis, kazan ve yangın güvenlik sistemlerinin bulunduğu kazan dairesi gibi bölümlerden oluşuyor." dedi.



Konuşmanın ardından Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman, beraberindeki davetlilerle Mobilya Dekorasyon Atölyesi açılışını yaptı.