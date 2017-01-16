Artvin Cerattepe'de Yolu Kapatan Maden Karşıtları Hakim Karşısına Çıktı

Artvin'de, Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde maden çıkarılması için şirket yetkilileri, asker ve polis araçlarla bölgeye gelişini engellemek amaçlı araçlarıyla yolu trafiğe kapatan 48 kişi Artvin Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarak ifade verdi.



Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde çıkarılmak istenen bakır madenine karşı çıkan Artvinliler, şirkete ait araçların maden sahasına ulaşmaması amacıyla 15 Şubat'ta eylem başlatmıştı. Cerattepe yolunu özel araçlarını park ederek kapatan, barikatlar kuran vatandaşlara polis ve jandarma biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Vatandaşın mukavemetine rağmen müdehalelerin ardından şirket araçları bölgeye çıkmış ve şantiye kurma çalışmalarına başlamıştı.



Bu arada, maden şirketinin araçlarının Cerattepe'ye çıkmaması için yola araçlarını park eden 48 sürücüye de 'yolu trafiğe kapatmak ve trafik kurallarına uymamak suçlarından' 92'şer lira trafik cezası kesilmişti. Ardından araçları yolu trafiğe kapatan 48 kişi Artvin Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakime ifade verdi. Duruşma salonuna sığmaması gerekçesiyle bu sayı ikiye bölündü. 48 Kişinin ifadesini alan hakim duruşmayı 3 Mart 2017 tarihine erteledi.



Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi avukat Bedrettin Kalın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2016 yılı 15-16 Şubat tarihleri arasında Maden şirketinin Cerattepe bölgesinde yasa dışı olarak çıkma girişimine karşı tepki gösterdiği Atmaca mevkiinde iki gün boyunca süren, yolun Artvin halkı tarafından kapatıldığı gibi olaylardan kaynaklanan davalar devam ediyor. Bazılarına para cezası da gönderildi, bunla da yetinmeyerek davada açmışlar işte yolu kapattınız, direnme suçu işlendiği gibi" dedi.



Artvin halkının cezalandırılması değil ödüllendirilmesi gerektiğini dile getiren avukat Kalın "Daha sonra oradan Orman Bölge Müdürlüğü tarafından alınan yazılardan kanıtlandığı üzere, Cerattepe bölgesine çıkma girişimi tümüyle yasa dışı. O araçların Orman Bölge Müdürlüğüyle alakası olmadığı gibi, Orman Bölge Müdürlüğü henüz bir çalışma yapmamıştı. İki gün sonra Orman Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız yazılarla bunu kanıtlanmıştır. Yukarıya çıkma girişimi tümüyle yasa dışı olduğu için Artvin halkı buna karşı çıkmaktadır. Cerattepe'yi çevreyi korumak zaten anayasal bir görevimiz. Bu anayasal görev çerçevesinde Artvin halkı aslında görevini yapmıştır. Dava falan açılması değil ödüllendirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - ARTVİN