Artvin Belediye Fatih Güraslan'ı Transfer Etti

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) takımlarından Artvin Belediye, aynı ligden Melikgazi Belediye'de forma giyen oyun kurucu Fatih Güraslan'ı transfer etti.



Sezonun ilk yarısında Melikgazi Belediye formasıyla maç başına 14 sayı ortalamasıyla oynayan 1,78 boyunda ve 23 yaşındaki Fatih Güraslan, kendisini Artvin Belediye takımına bağlayan sözleşmeye imza attı.



Takım koçu Şahin Ateşdağlı, transfere ilişkin, Fatih Güraslan'ın takıma çok faydalı olacağını belirtti.



Fatih Güraslan da transferden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok büyük bir kulübe transfer oldum. Bu süreçte oldukça istekli davranan Artvin Belediye basketbol takımı onursal başkanı ve Belediye Başkanımız Mehmet Kocatepe'ye, basketbol takımımızın koçu Şahin Ateşdağlı'ya ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Maçlarda oynayacağım oyunla onlara layık olacağım." ifadelerini kullandı.



Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de basketbol takımlarının başarısının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.