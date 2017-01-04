Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe Basketboldaki Hünerlerini Sergiledi

Basketbol Erkekler 2. Ligi A Kategorisi ekiplerinden Artvin Belediyespor gerçekleştirdiği antrenmanda Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'yi konuk etti.



Önce tribünden antrenmanı izleyen Başkan Kocatepe daha sonra parkeye inerek oyuncular ile antrenman maçı yaptı. Attığı basketlerle ise oyuncuların hayranlığını kazanan Kocatepe'nin performansı göz doldurdu. Maçın ardından takım kaptanına kendi elleri ile tatlı ikram eden Başkan Kocatepe "Hedefimiz 1. Lig ve siz bunu başaracaksınız" diyerek oyuncuları motive etti.



Lig başında hedeflerinin ligi 6'da tamamlamak olduğunu fakat şimdi hedef yükselttiklerini dile getiren Kocatepe "Bugün arkadaşlarımızla bir antrenman yaptık gördüğünüz gibi. Sağolsunlar bizi oynattılar, biz öyle diyoruz. İhtiyaç olursa biz de çıkar oynarız ama gerek yok, takım gerçekten iyi bir takım. Bende de güreşten kalan bir alışkanlık. Kendi çapımızda boyumuza göre basketi oynuyoruz. Benim için çok farklı da bir şey değil" dedi.



Başkanın antrenmana geldiğinden çok memnun olduklarını dile getiren takım oyuncusu Can Yalman "Başkanımız antrenmanımıza geldi, antrenmana neşe kattı. İnşallah bizde yeni yıla galibiyetle başlayarak seriye devam edeceğiz. Tabi başkanla antrenman yapmak güzel bir duygu. İster istemez dokunamıyorsunuz dokunulmazlığı var. Performansı gayet iyi. Benden daha iyi şut attığı kesin" diye konuştu. - ARTVİN