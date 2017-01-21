Artvin Ardanuç'ta Kar Şenliği

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Geçitli Köyü'nde bu yıl 2'si düzenlenen Kar Şenliği 7'den 70'e büyük ilgi gördü.



Ardanuç ilçesinde Geçitli Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen kar şenliğine Ardanuç Kaymakamı Abdil Koç, Köy muhtarı Hakan Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. 5 farklı ekinlikle düzenlenen kar şenliğinde 200 yıllık geleneğe sahip olan kızak yarışında renkli görüntüler oluştu. Bin 700 rakımlı Geçitli Köyünde bir metreye ulaşan kar kalınlığının üzerinde doyasıya eğlenen vatandaşlar, çuval yarışları, iğneye ip geçirme, hızarla odun kesme ve halat çekme yarışmalarıyla karın tadını çıkardılar.



Geçitli Köyü Muhtarı Hakan Öztürk yaptığı açıklamada, genç nesillerinin örf ve adetleri öğrenmesi istediklerini belirterek "Birileri buraya dağ başı diyebilir, varsın desinler. Dağların başı eğer insanlar varsa değerlidir. Bizler burada olmazsak bu dağlar neye yarardı. Genç nesiller ata topraklarını, örf ve adetlerini öğrensinler istedik. Köylerimiz sahipsiz, virane kalmasın umuduyla şenliklerimi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.



Yarışmaların sonunda dereceye girenlere Geçitli Köyü muhtarlığı tarafından çeşitli hediyeler verildi. - ARTVİN