Artuklu'da Meslek Edindirme Kursu

Artuklu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, meslek edindirme kursu açıldı.



İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Şakir Öner Öztürk'ün talimatları doğrultusunda meslek edindirme kurslarına yönelik çalışmalara hız verildi.



Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce meslek edindirme kurslarına yönelik hazırlanan program kapsamında "Hasta ve Yaşlıların Öz Bakımına Destek" kursu başlatıldı.



Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Artuklu Belediyesi Kültürevinde verilen eğitimlere 30 kursiyer katıldı.





Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sıraç Ballı, yaptığı açıklamada, eğitimlerin süreceğini belirterek "Hedefimiz kursiyerlerin her birinin koluna altın bilezik takmak." dedi.