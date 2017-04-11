Artukbey Kahve'den Polis Teşkilatına Kutlama

Artukbey kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar'ı ziyaret ederek, Polis Teşkiltaının 172.kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Artukbey Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm ve şirket yetkililerinin gerçekleştirdiği ziyaret, emniyet çalışanlarının yüzünü güldürdü. Ziyaret sırasında açıklama yapan Yertüm, "Türk Polis Teşkilatı bizim için çok önemli ve değerli. Ülkemizin güvenliği için gece-gündüz çalışan emniyet çalışanlarını böyle bir günde anmamak olmazdı. Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar'a ve tüm polis teşkilatına bu vesileyle, misafirperverlikleri için çok teşekkür ederiz" dedi.



Polis teşkilatının 172. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette, Mardin genelindeki 3 bin polise de, Artukbey Kahve tarafından hazırlanan hediye paketleri dağıtıldı. - GAZİANTEP