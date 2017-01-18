Artsam Koleji'nde Transferlerin Uyum Süreci

Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Artsam Koleji Antrenörü Kemal Durak, takıma yeni katılan transferlerin uyum sürecinde olduklarını bildirdi.



Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların yarı yıl tatiline girmesinin kendilerine katkı sağlayacağını belirtti.



Bu arayı iyi değerlendireceklerini ifade eden Durak, şunları söyledi:



"Transferlerle uyum süreci içerisindeyiz. Okulların tatil olmasıyla bu süreyi iyi değerlendireceğiz. Takım bu sayede daha uzun süre beraber olacak. Türkiye Kupası'nda işler yolunda gidiyor. Ancak ligde en son oynadığımız İzmir Büyükşehir Belediyesi maçını kaybettik. Rakibimiz tempolu oynayan koşan bir yapıya sahip. Ancak ne olursa olsun ben her zaman söylüyorum, bu takım kümede kalacak."