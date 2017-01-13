Artsam Koleji İkinci Galibiyetin Peşinde

Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Artsam Koleji Antrenörü Kemal Durak, İzmir Büyükşehir Belediyespor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını bildirdi.



İlk yarıyı 2 puanla 13. sırada tamamlayan Artsam Koleji, 2. yarının ilk maçında deplasmanda karşılaşacakları İzmir Büyükşehir Belediyespor maçında galibiyet hedefliyor.



Durak, yarın deplasmanda oynayacakları İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir temsilcisinin sürekli mücadele eden oyunculardan oluştuğunu belirtti.



Yaptıkları yabancı transferlerle takımı güçlendirdiklerinin altını çizen Durak, şunları söyledi:



"Bu takım kümede kalacak. Yarın ki maç bizim için çok önemli. Bu maçı alacak güçteyiz. Ofansif ve defansif eksikliklerimizi giderdik. Lig arasını çok iyi değerlendirdik. Takımda güzel bir uyum var. Bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Bizim için lig yeni başlıyor."