Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Başlıyor

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, yarın Romanya'nın Cluj kentinde başlayacak.



Avrupa Cimnastik Birliği (UEG) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek 5 günlük organizasyonda, Türkiye 4 kadın, 6 erkek olmak üzere 10 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.



Türk Milli Takımı'nda kadınlarda Demet Mutlu, Göksu Üçtaş Şanlı, Doğa Özgöçmen ve Ekin Morova, erkeklerde ise Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ümit Şamiloğlu, İsa Hamaratçılar, Yunus Emre Gündoğdu ve Hamza Şamil Yılmaz yarışacak.



İlk gününde erkeklerde eleme müsabakaları yapılacak şampiyona, 23 Nisan'da sona erecek.