Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası'na Doğru

Çekya'da düzenlenecek Artistik Buz Pateni Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belirlendi.



Türkiye Buz Pateni Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ostrava kentinde 23-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada, tek kadınlarda milli sporcu Birce Atabey yarışacak.



Tek erkeklerde Engin Ali Artan, buz dansı kategorisinde ise Alper Uçar-Alisa Agafonova çifti Türkiye adına mücadele edecek.



Milli sporcu Burak Demirboğa da açıklanan listede tek erkekler kategorisinde yedek sporcu olarak yer aldı.



Şampiyonada ayrıca Türk hakemler Osman Şirvan, Ebru Anıldı ve Tanay Özkan Sılaoğlu da görev yapacak.