Asuman Çakır'ın yazıp yönettiği "Artist Pakize" 30 Nisan'da Tiyatro Ak'la Kara Sahnesi'nde...



"Şehrin merkezinde küçük bir dairede tek başına yaşayan Pakizebir, bir gün tüm parasını gerçekleştirmek istediği bir film projesine yatırmaya karar verir ve hayranı olduğu dört büyük film yıldızını evine konuk eder. Geçmiş hesaplaşmalar, kıskançlıklar, tozlu raflardaki itiraflar... Eski Türk filmlerinin kadın eksenindeki tatlı travması.



Eski türk filmlerini sever misiniz?



Filmimiz başlıyor! "



Yazan/Yöneten: Asuman Çakır



Oyuncular: Gözde Akın, Özge Öztürk, Simge Gedizlioğlu, Rabia Kaya



Yönetmen Yardımcıları: Derya Arıkan, Sedat Kalkavan



Işık Tasarım: Murat Bakır



Koreograf: Filiz Coşkuner



Sahne & Afiş Tasarım: Özlem Belükbaş Ayaz



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Tiyatro Ak'la Kara



Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 92 Akyıldız Pasajı



Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Artist Pakize



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır