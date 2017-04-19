Artist Pakize

Asuman Çakır'ın yazıp yönettiği "Artist Pakize" nisan ayında Alternatif Sahne'de.

Artist Pakize

Asuman Çakır'ın yazıp yönettiği "Artist Pakize" nisan ayında Alternatif Sahne'de...

"Şehrin merkezinde küçük bir dairede tek başına yaşayan Pakizebir, bir gün tüm parasını gerçekleştirmek istediği bir film projesine yatırmaya karar verir ve hayranı olduğu dört büyük film yıldızını evine konuk eder. Geçmiş hesaplaşmalar, kıskançlıklar, tozlu raflardaki itiraflar... Eski Türk filmlerinin kadın eksenindeki tatlı travması.

Eski türk filmlerini sever misiniz?

Filmimiz başlıyor! "

Yazan/Yöneten: Asuman Çakır

Oyuncular: Gözde Akın, Özge Öztürk, Simge Gedizlioğlu, Rabia Kaya

Yönetmen Yardımcıları: Derya Arıkan, Sedat Kalkavan

Işık Tasarım: Murat Bakır

Koreograf: Filiz Coşkuner

Sahne & Afiş Tasarım: Özlem Belükbaş Ayaz

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Alternatif Sahne

Mekan Adresi : Kazım Orbay Cad.No: 3B Bomonti Park AVM 208/A Bomonti

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 20: 00: 00

Kategori : Artist Pakize

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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