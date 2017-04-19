Artist Pakize
Asuman Çakır'ın yazıp yönettiği "Artist Pakize" nisan ayında Alternatif Sahne'de.
Asuman Çakır'ın yazıp yönettiği "Artist Pakize" nisan ayında Alternatif Sahne'de...
"Şehrin merkezinde küçük bir dairede tek başına yaşayan Pakizebir, bir gün tüm parasını gerçekleştirmek istediği bir film projesine yatırmaya karar verir ve hayranı olduğu dört büyük film yıldızını evine konuk eder. Geçmiş hesaplaşmalar, kıskançlıklar, tozlu raflardaki itiraflar... Eski Türk filmlerinin kadın eksenindeki tatlı travması.
Eski türk filmlerini sever misiniz?
Filmimiz başlıyor! "
Yazan/Yöneten: Asuman Çakır
Oyuncular: Gözde Akın, Özge Öztürk, Simge Gedizlioğlu, Rabia Kaya
Yönetmen Yardımcıları: Derya Arıkan, Sedat Kalkavan
Işık Tasarım: Murat Bakır
Koreograf: Filiz Coşkuner
Sahne & Afiş Tasarım: Özlem Belükbaş Ayaz
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Alternatif Sahne
Mekan Adresi : Kazım Orbay Cad.No: 3B Bomonti Park AVM 208/A Bomonti
Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Artist Pakize
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır