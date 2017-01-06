Artık Yağmurda Islanmayacaklar

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim ve Kültür Şenliği'nde engelliler için tasarladığı 'Artık yağmurda ıslanmak yok' isimli projesiyle Kütahya'yı temsil eden Kütahya Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Yağmur Çolak'ı kabul etti.



Yağmur Çolak'a Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Fazıl Akkoç ile babası Ayhan Çolak eşlik etti.



Uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim ve Kültür Şenliği ile tasarladığı projesi hakkında Vali Ahmet Hamdi Nayir'e bilgiler veren Yağmur Çolak, projeye bin 200 başvuru yapıldığını ve hazırladığı projenin ilk 70'e girmesi sebebiyle sergileneceğini söyledi.



Yağmur Çolak'ı tebrik eden ve başarılar dileyen Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Türkiye ile birlikte 18 ülkeden öğrencilerin katıldığı şenlikte projenin ilk 100 buluş arasına girmesi ve sergilenecek olması bizleri gururlandırdı. Yeni buluşlar keşfetmede denemekten vazgeçme, yeni bir şeyler ortaya çıkarmak için çalışmalarına ısrarla devam et" dedi.(EFE) - KÜTAHYA