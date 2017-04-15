Artık Üretimi Robotlar Yapacak Ayak Uyduramayan Silinip Gider'
Üretimi robotların ele geçireceğini söyleyen EBSO Başkanı Yorgancılar, "Türkiye'de endüstri 4.0'a ayak uyduramayanlar piyasadan silinecek" dedi.
Üretimi robotların ele geçireceğini söyleyen EBSO Başkanı Yorgancılar, "Türkiye'de endüstri 4.0'a ayak uyduramayanlar piyasadan silinecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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