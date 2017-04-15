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Artık Üretimi Robotlar Yapacak Ayak Uyduramayan Silinip Gider'
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Artık Üretimi Robotlar Yapacak Ayak Uyduramayan Silinip Gider'

Üretimi robotların ele geçireceğini söyleyen EBSO Başkanı Yorgancılar, "Türkiye'de endüstri 4.0'a ayak uyduramayanlar piyasadan silinecek" dedi.

Artık Üretimi Robotlar Yapacak Ayak Uyduramayan Silinip Gider'

Üretimi robotların ele geçireceğini söyleyen EBSO Başkanı Yorgancılar, "Türkiye'de endüstri 4.0'a ayak uyduramayanlar piyasadan silinecek" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Robot