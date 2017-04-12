Artık Su İçerken Pet Şişe Yerine Bu Küreler Kullanılacak

Doğada çözünebilen ve pet şişelerin sonunu getirebilecek bir teknoloji sayesinde su içmek artık çok daha farklı bir deneyim haline dönüşebilir. Ohoo adında bir yenilikle pet şişe kullanmadan küre halindeki cisimlerden su içilebilecek.



Sadece Amerika'da yıllık 38 milyar plastik su şişelerinin atık olarak çıktığı düşünülürse, bu üretimi karşılamak için yıllık yaklaşık 17 milyon varil petrole ihtiyaç duyduğu da biliniyor.



Skipping Rocks Labs adlı bir üretici, pet şişe haricinde yeni bir sistemle paketleme hizmeti sunarak hem doğayı kirletmiyor hem de insanlara yenilebilir içecek deneyimi sunuyor.



Aslında 2014 yılında duyurulan, fakat üretici firma Ooho'nun o yıllarda sadece konsept olarak gösteriliyor. Fakat daha sonra kitle fonlamaya açılarak üretim sürecinin de başlanmasına vesile olundu. Böylelikle, içilebilir bu su küreleri seri üretime geçirilebilirse pet şişelerin kullanımı da son bulabilir gibi duruyor.



Deniz yosunlarını esas alan bu teknoloji esas olarak bir buz topunu kalsiyum klorid ve kahverengi alglerin özütünden oluşuyor. Buz eridikçe, küreyi oluşturan ince zar bozulmadan jelatin formunda kalarak suyu saklayabiliyor.



Ohoo adı verilen yeni sistemde ince zar da yenilebilir olsa da herhangi bir zorunluluk bulunmuyor. Şirket, bitkisel ağırlıklı olan paketleme sistemini meyve kabuğuna benzetiyor. Ayrıca bu yeni yöntemin plastik şişelerden de ucuz olduğu belirtiliyor.