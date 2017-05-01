'Artık Pes Ettim' Diyen Şamil Tayyar İstifa Etmeyecek

Yayınlanan 2 KHK'nın ardından "FETÖ halen iş başında, herkes kör ve sağır, mücadele raydan çıktı, AK Parti eliyle AK Parti'nin altı oyuluyor, yazıklar olsun. Pes ettim, artık yokum" diyen AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan yeni bir açıklama geldi.

"ARTIK YOKUM" DEMİŞTİ

689 ve 690 sayılı kanun hükmünde kararnameler (KHK) yayımlandıktan sonra "FETÖ halen iş başında, herkes kör ve sağır, mücadele raydan çıktı, AK Parti eliyle AK Parti'nin altı oyuluyor, yazıklar olsun. Pes ettim, artık yokum." diyen AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan yeni açıklamada bulundu.

"HAİNLER KRİPTOLAR SEVİNMESİN"

"Kırgınlığım partimin iç meselesidir" diyen Tayyar, "İstifa milli irade ve davaya ihanettir. Rabbim birliğimizi daim kılsın. Hainler, kriptolar sevinmesin" ifadelerini kullandı.