Artık Maçlarda Dinleniyoruz"

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Fanatik'e konuştu ve birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.



Bordo-Mavililer'de yeni hedef ilk yarısı kötü geçen sezonu Avrupa biletiyle tamamlamak ve taraftarına bir teşekkür armağanı sunmak. Bu noktada Başkan Muharrem Usta da hem teknik direktör Ersun Yanal'dan hem de futbolculardan yana çok umutlu. İlerleyen haftalara umutla baktıklarını dile getiren Karadeniz ekibinin patronu, sportif sonuçları ve bundan sonraya dair beklentilerini aktardı:



'BU GÜNLERE İNANIYORDUK'



"Doğal olarak hep sezon başına dönmek durumunda kalıyoruz, psikolojik olarak. Çünkü gerçekten geldiğimiz noktanın kıymetini ancak böyle anlayabiliyoruz. Hem ekonomik hem de sportif açıdan çok yorulduğumuz süreçlerden geçtik. Ancak bu periyotlarda her zaman şunu biliyorduk; doğruları yapmaya devam edersek, kurduğumuz yapıda ısrarcı olursak mutlaka işler yoluna girecek..."



'ESKİ STRESİMİZDEN ESER YOK'



"Biraz zahmetli oldu, belki biraz beklentilerin üzerinde puan kaybettik ama sonuçta istediğimiz seviyelere doğru hızla ilerliyoruz. Artık puan kaybettiğimiz maçlarda bile



taraftarımız mutlu, huzurlu terk ediyor stadı. Bu, bizim için gerçekten de çok kıymetli bir durumdu. Artık ben de Trabzonspor Başkanı olarak maçlarda eskisi gibi yorulmuyor, adeta dinleniyorum."



'YANAL EN DOĞRU KARARLARDAN'



"Daha önce de söyledim bunu ama Ersun Hoca bizim en doğru kararlarımızdan biri oldu. Kendisine en sıkıntılı zamanlarda bile güvendik. Asla laf olsun diye değil, hep inandığımız için arkasında durduk. Bunun karşılığını şimdi bir camianın uyanışı olarak alıyoruz."



'TARAFTARIN ENERJİSİ MÜKEMMEL'



"Taraftarımızın ilgisi, enerjisi her hafta biraz daha artıyor. Bunu her sokağa çıktığımda gözlemleyebiliyorum. ve her seferinde ne kadar büyük bir camia ve ne kadar güçlü bir aile olduğumuzu anlıyorum. Eğer takımımızın bu pozitif yönlerini geliştirerek artırırsak Trabzonspor gelecek sezonda, yani 50. yılında mutlaka arzulanan noktalara gelecektir."