Artık Direksiyonda Millet Var"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bazı Avrupa ülkelerinde yürütülen "hayır" kampanyalarına dikkati çekerek, "Eskiden direksiyonda millet varmış gibi gösterip bunlar arkadan milleti, devleti yönetirmiş. Şimdi onların uzaktan kumandalarını Tayyip Erdoğan aldı ellerinden, millete verdi. Artık direksiyonun başında millet var." dedi.



Türel, Kepez ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy ve Altınova Sinan mahallelerinde, vatandaşlarla bir araya geldi. Halk oylamasında oy kullanmanın önemine işaret eden Türel, Türkiye'nin bütün hainlerin oyunlarına, tuzaklarına, tezgahlarına rağmen büyük Türk milletinin sayesinde dimdik ayakta durmayı başarmış bir devlet olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin güçlü bir devlet olmasını hiç kimsenin istemediğini belirten Türel, sözlerine şöyle devam etti:



"Türkiye'yi bu hayırcılar, 15-20 sene öncesinde olduğu gibi 'Uzaktan kumanda ile idare edelim' istiyorlar. Bizi hep birilerinin vasıtasıyla ama IMF ama Dünya Bankası gibi uluslararası kredi kuruluşları en zayıf anımızda yakalayıp borçlandırarak, hep iplerin ucunu tutma gayretinde olmuşlar. İyi hatırlayın. Cottarelli diye bir adam vardı. Bu adam IMF'nin Türkiye'den sorumlu koordinatörüydü. Biz o zamanlar gençtik. Bu adam, 2 ayda bir gelir giderdi. Gelirdi 'Dövizi yükseltin' derdi, enflasyon daha da çıkıyordu. 'Merkez Bankasına söyleyin' derdi, 'Piyasaya para bassın'. Velhasıl, ülkenin geleceği için onlara kendimizi bağlayabilmek için her şeyi bize zorla yaptırmaya çalışırdı. Hatırlayın. O Cottarelli'yi duyduk mu hepimizin tüyleri diken diken olurdu. Çünkü niye? bize borç vermişler, o verdikleri borçtan dolayı bütün ipleri ellerine almışlar. Ama onlar tabi bir şeyi hesap edememişler. Bir gün Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir lider gelecek, bu milletin duasıyla desteğiyle Başbakan olacak, sonra Cumhurbaşkanı olacak, IMF'ye borcu bitirecek, yabancılara bütün borcu sıfırlayacak, Cottarelli'ler gelmeye kalktığında da şöyle bizim Anadolu tabiriyle sırtına tepiği vuracak gönderecek."



"Türkiye kendi dinamizmiyle büyüdü"



Türkiye'nin şimdi her geçen gün daha da büyüdüğüne dikkati çeken Türel, Türkiye'nin IMF'ye olan borcunun sıfırlandığını hatırlattı. Türkiye'nin artık başkalarına bağlı bir ülke olmadığının altını çizen Türel, ülkenin kendi milletinin dinamizmi ile her geçen gün daha da büyüdüğünü vurguladı.



Bu durumun birilerini rahatsız ettiğine işaret eden Türel, şöyle konuştu:



"Mutlaka bize bir yerlerde çelme takmak istiyorlar. İşte bunu Gezi olaylarını bahane ederek denediler. 3 tane ağacı söktüğümüz için Gezi olaylarında 'Çevre katliamı' diye bahane edip halkı sokağa döküp, bizleri başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere o zaman Başbakandı, silindir gibi ezmeye çalıştılar. Güya 'Demokrasi' dediler. Halkın seçtiği bir Başbakanı, çevre eylemini bahane ederek gayri demokratik yöntemlerle bir halk isyanı ile görevinden almaya çalıştılar, başaramadılar. Arkasından malum 17-25 Aralık kumpası, yalanları, tezgahları, 40 yıldır bu ülkenin içine sızan bütün hükümetleri kandıran hainler, işbaşındaydı. Ama millet onlara yine inanmadı. Daha da olmayınca kendi milletine, tankla topla tüfekle saldırdılar. ve yine halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'nı, Başbakanı'nı darbeyle alaşağı etmeye çalıştılar. Ama bu büyük millet tankların önüne yattı. Kurşunlara göğsünü siper etti. 15 Temmuz'da büyük bir destan yazdı. Dedi ki, 'Ey dış güçler, ey hainler, ey alçaklar siz bu büyük millet varken bu devleti yıkamayacaksınız."



"Direksiyonun başında millet var"



Türel, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı krizleri yaşamaması için daha güçlü bir sisteme ihtiyaç olduğuna işaret etti. Hayır cephesinin, ülkenin yararına yönelik bütün reformları, yalanlarla insanların kafalarını karıştırdığını belirten Başkan Türel, "Biz ne zaman iyi bir şey yapsak, ne zaman güçlenmeye yönelik reform yapsak bunlar hep aynı yalanlarla karşımıza çıktılar. Büyük projelerimize hep 'Olmaz' dediler." diye konuştu.



Avrupa'daki "Hayır" kampanyalarına da işaret eden Türel, şunları söyledi:



"Bunlar bizim devleti güçlendireceğimizi görünce hemen Almanya'da, Hollanda'da, İsviçre'de, kendi televizyon ve gazetelerinde 'hayır' kampanyaları yürütüyor. Alman devlet televizyonu her gün 'hayır' kampanyası yapıyor. Zannedersiniz ki muhalefetin kanalı, Alman kanalı değil. Hakikaten öyle her gün 'hayır' kampanyası. Hollanda'da, İsviçre'de gazeteler şimdi Türkçe başlıkla çıkıyor. Cumhurbaşkanımız söyledi geçenlerde 'Hamdolsun hiç olmazsa onlara Türkçe'yi öğrettik' dedi. Onların gazeteleri 'hayır' oyu verin diyor Türkçe. Yahu bunlar ne kadar çok bizi seviyormuş da bizim haberimiz yokmuş. Meğer bunlar bizi bizden çok düşünüyorlarmış. Bizim iyiliğimiz için 'hayır' kampanyaları yapıyorlarmış. Bunlar bizi çok sevdikleri için mi 'hayır' kampanyaları yapıyor? Biz çok güçlenelim diye mi yapıyor Allah aşkına. Bunlar şimdi niye 'hayır' diye bağırıyor biliyor musunuz? O eskiden bahsettiğim uzaktan kumanda ile Türkiye'yi yönettiği o eski günler geldi akıllarına. Eski hevesleri depreşti. Akılları sıra iple çekiyorlar. Eskiden direksiyonda millet varmış gibi gösterip bunlar arkadan milleti, devleti yönetirmiş. Şimdi onların uzaktan kumandalarını Tayyip Erdoğan aldı ellerinden, millete verdi. Artık direksiyonun başında millet var. Onlar da uzaktan kumandaları ellerinden alınınca, oyuncağı ellerinden alınmış çocuklar gibi 'Hayır hayır' diye ağlayıp duruyorlar. Hikaye bu. Ama inşallah 16 Nisan'da güzel bir cevabı bu millet verecek, sizler vereceksiniz."



Türel, "evet" diyene de "hayır" diyene de saygılı olduklarını vurgulayarak, "Mesele, memleket meselesi. Bu ülkeyi kim birleştirmek istiyor, kim ayrıştırmak istiyor belli. Bu yüzden iyi düşünmemiz ve karar vermemiz lazım. Pazar günü halkımız en güzel cevabı verecek. Bu yüzden tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet, kararımız evet diyoruz." dedi.