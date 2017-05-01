Arslanboğa'nın Çalıştırdığı Şehit Kamil Bedensel Engelliler Takımı Şampiyon Oldu

Malatyalı Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa'nin ağabeyi, eski klasman hakemi Ruhi Arslanboğa'nın çalıştırdığı Gaziantep Şehit Kamil Bedensel Engelliler futbol takımı, şampiyon olarak Ampute Süper Ligi'ne yükseldi.



Son maçta Gaziantep'te İstanbul Esenyurt Engellilerspor kulübü 5-1 yenen Şehit Kamil Bedensel Engelliler futbol takımında teknik sorumlu Ruhi Arslanboğa yaptığı açıklamada, şampiyonluğu Gaziantep ve Malatya'daki dostlarına armağan ettiğini söyledi. Maç sonrasında Ampute 1.Ligi'nden Ampute Süper Ligi'ne çıkmanın coşkusunu doyasıya yaşayan Şehit Kamil takımı oyuncularının protez bacaklarını çıkararak göbek atması karşısında oldukça duygulandığını kaydeden Arslanboğa, "Bu çocuklara yürekli mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Takımın teknik sorumlusu Ruhi Arslanboğa yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk yolunda emeği geçen başta futbolcularım olmak üzere, yönetim ve camiamızı tebrik ediyorum. İnanın büyük mutluluk yaşıyorum. Başarı zorluklar olduğu zaman daha güzel oluyor. Biz çok zor şartlar altında bu başarıyı elde ettik" dedi. - MALATYA