Arslan: 'O Ecdat, Donma Pahasına Şehit Olmayı Göze Almış. Aldığımız Ders Bu'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu topraklar da sadece toprak diye geçmememiz lazım. Şairin dediği gibi, 'Uğrunda ölen olduğu için vatan' olarak, yurt olarak bize bırakılmış topraklar sorumluluğuyla hareket etmemiz lazım." dedi.



Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla Sarıkamış ilçesindeki bir otelde anma programı düzenlendi.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınları ile gazilerin de katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



"Dini, dili, ırkı, mezhebi ve meşrebi dememişiz, hep beraber kan dökmüşüz"



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, programın açılışında yaptığı konuşmada, vatan uğrunda canını seve seve feda eden ecdada ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Böyle anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmayan şehit ve gazi ailelerine teşekkür eden Arslan, şöyle konuştu:



"Bu topraklarda sadece toprak diye geçmememiz lazım. Şairin dediği gibi, 'Uğrunda ölen olduğu için vatan' olarak, yurt olarak bize bırakılmış topraklar sorumluluğuyla hareket etmemiz lazım. Bu topraklar, 953 sene önce Sultan Alparslan'ın Anadolu coğrafyasına girdiği ilk yerdir. İlk şehidini Ebul Hasan Harakani ile vermiş ve onun manevi huzurunda, onların manevi hamiliğiyle neredeyse bin yıldır bu topraklarda bir, beraber, kardeş olmuşuz. Dini, dili, ırkı, mezhebi ve meşrebi dememişiz, hep beraber kan dökmüşüz. Tarihçilerden duyduğum sadece Kars coğrafyasında 1,5 milyon şehit var. Anadolu'nun, Trakya'nın, bu toprakları vatan olarak bırakan ecdadın ne kadar milyon şehit verdiğini varın siz hesaplayın."



Bu topraklar ve vatan için canını veren ecdada ve şehitlere müteşekkir olduklarını ifade eden Arslan, bu kahramanlığın gençliğe anlatılmasını istedi.



"Ecdat, donma pahasına şehit olmayı göze almış"



Arslan, ataların tarihteki destanlarını gençliğe aktarmada bazı kişilerin ve kesimlerin öncü olduğunu aktararak şunları söyledi:



"Onlardan biri de bizim liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'dır. Kars, Sarıkamış ve Anadolu'daki insanlar olarak ona müteşekkiriz. 'Sarıkamış bir utanç vesilesi değil, bir övünç vesilesi, bir övünç vesikasıdır' diyerek şehitleri anmaya öncülük etti. Sarıkamış'tan gençlere demek istemişler ki 'Vatan için hangi şartlar altında olursa olsun can vermeye hazırız.' O ecdat, donma pahasına şehit olmayı göze almış. Aldığımız ders bu."



Silahlı kuvvetlerin, her gün ülkenin büyümesini, gelişmesini istemeyenlere karşı dünyanın neresinde olursa olsun mücadele verdiğini belirten Arslan, korucu, polis ve askerlerin ülkenin istikbali ve bekası için gözünü kırpmadan şehadete koştuğunu dile getirdi.



Arslan, gençlerin ve milletin 15 Temmuz'da hainlere ders verdiğine işaret ederek şöyle devam etti:



"Dünyaya, 'Aklını başına topla, bu ecdat 102 yıl önce gözünü kırpmadan donmaya gitmişse onların nesli olarak sana yine ders vereceğim, yine sahip çıkacağım' dediler. Ayrıca dünyaya, 'Bir ve beraber olursanız, birlikte hareket ederseniz, hiçbir hain, başkalarına maşalık eden kimse seninle baş edemez. Yeter ki bir ol, beraber ol' dersini verdiler. Biz geçmişimizi ne kadar iyi bilirsek, idrak edersek geleceğimizi öyle sağlam kurarız. Şehit ailelerine diyorum ki 'İyi ki geldiniz, bu gururu bizimle burada yaşayarak Türkiye'nin ve dünyanın her yerine mesajlar veriyorsunuz. Bundan sonra da bu mesajları vermeye devam edeceksiniz."