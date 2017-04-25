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Arslan: Aym'nin Ohal Khk'larını Denetleme Yetkisi Yok
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Arslan: Aym'nin Ohal Khk'larını Denetleme Yetkisi Yok

AYM Başkanı Arslan, "AYM'nin OHAL kapsamında çıkan KHK'ları denetleme yetkisi yok" dedi.

Arslan: Aym'nin Ohal Khk'larını Denetleme Yetkisi Yok

AYM Başkanı Arslan, "AYM'nin OHAL kapsamında çıkan KHK'ları denetleme yetkisi yok" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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Anayasa Mahkemesi, Aym