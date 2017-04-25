Arslan: Aym'nin Ohal Khk'larını Denetleme Yetkisi Yok
AYM Başkanı Arslan, "AYM'nin OHAL kapsamında çıkan KHK'ları denetleme yetkisi yok" dedi.
AYM Başkanı Arslan, "AYM'nin OHAL kapsamında çıkan KHK'ları denetleme yetkisi yok" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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